Moto2 Barcellona, Warm Up: Marquez è il migliore, Morbidelli e Corsi 3° e 4°

di Alessio Brunori

Gp Catalogna Moto2 Warm Up – E’ di Alex Marquez il miglior tempo del Warm Up della classe Moto2 a Montmelò, dove oggi è in programma il Gran Premio di Catalunya, settima tappa del motomondiale 2017.

Il pilota del Team Marc VDS Estrella Galicia 0,0 ha fermato il cronometro sul tempo di 1’50.249, crono che gli ha permesso di battere di soli 35 millesimi il tedesco Marcel Schrotter.

Terzo e quarto tempo per i nostri Franco Morbidelli (leader della classifica iridata) e Simone Corsi, che precedono il portoghese Miguel Oliveira, lo svizzero Thomas Luthi e il giapponese Takaaki Nakagami, scivolato senza conseguenza alla curva 10.

Il vincitore del Mugello Mattia Pasini è ottavo, davanti a Jorge Navarro, Francesco Bagnaia, Andrea Locatelli e Lorenzo Baldassarri. Ventitreesimo tempo per Stefano Manzi, mentre Federico Fuligni è trentesimo.

Assente Luca Marini, che ha rinunciato per le conseguenze del suo incidente avvenuto a Le Mans e che aveva corso al Mugello.

11th giugno, 2017

