MotoGP | Barcellona, QP: Iannone, “Sarà importante gestire al meglio le gomme”

di Roberto Valenti

Dodicesima piazza finale per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del mondiale 2017 MotoGP. L’italiano della Suzuki ha lavorato tantissimo con gomme usate, cercando di migliorare il passo gara in previsione della gara di domani. L’obiettivo sarà partire bene e cercare di conservare quanta più gomma possibile in previsione della parte finale della corsa.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Nel complesso sono soddisfatto oggi. E’ stato un peccato per la Q2 perché in FP3 ho girato più veloce, ma le condizioni erano diverse. Con queste temperature calde abbiamo perso aderenza all’anteriore, nonostante l’enorme lavoro fatto per sistemare il grip al posteriore. Il problema è che ottenere più grip al posteriore bisogna spingere sull’anteriore, quindi ho perso un pò di fiducia in curva. Tuttavia le mie sensazioni sono state positive. Adesso vedremo in gara visto che ci saranno temperature abbastanza alte e sarà una sfida gestire le gomme. Sarà importante preservare le gomme per la fine”.

Foto: A.Farinelli

10th giugno, 2017

