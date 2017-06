MotoGP | Barcellona, QP: Crutchlow, “Grande delusione”

di Roberto Valenti

Il pilota del Team LCR Honda Cal Crutchlow si qualifica in sesta fila per il GP di Catalunya dopo un altro giorno difficile in sella alla sua RC213V. Il Britannico ha segnato il 12° tempo nelle FP3 “roventi” della mattinata dovendosi cimentare anche nelle Q1. Una scivolata al termine di queste non gli ha permesso di migliorare il crono per accedere alle Q2. Cruthclow non è stato l’unico a dover fare i conti con l’asfalto Catalano; tra gli altri anche l’idolo locale Marquez che è caduto quattro volte mentre il compagno di squadra Pedrosa conquista la pole seguito da Lorenzo e Petrucci.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “E’ stato un weekend difficile fino a questo momento, senza ombra di dubbio ma sorrido comunque perchè il 17° posto in griglia non riflette il nostro potenziale. Non sono stato l’unico pilota Honda a cadere oggi… ben otto cadute per la Honda quindi non c’è molto da dire. Dobbiamo solo fare del nostro meglio per portare a casa qualcosa di positivo domani”.

Foto: A.Farinelli

10th giugno, 2017

