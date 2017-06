MotoGP Barcellona: Petrucci, “Il podio? Più difficile rispetto al Mugello”

di Alessio Brunori

MotoGP GP Catalunya 2017 Barcellona Ducati Pramac – Danilo Petrucci dopo il podio del Mugello, è stato grande protagonista anche nelle qualifiche di Barcellona, teatro della settima tappa del motomondiale 2017. Il centauro del Team Pramac ha infatti centrato la prima fila, terzo tempo, a lui la parola.

“Domani sarà sicuramente una gara difficile, credo che le due Honda siano favorite. Pedrosa quando è così in forma è difficile da fermare e in certi casi il peso del pilota fa la differenza (Pedrosa è uno dei piloti più leggeri della MotoGP, ndr). Dani ha un piccolo vantaggio così come Bautista con la Ducati.”

Che gara prevedi, le gomme sembrano giocare un ruolo fondamentale.

“Sono preoccupato per la seconda parte della gara, ma nella prima cercherò di stare lì, di cercare di non usare tanto il posteriore. Non sarà facile, ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Rispetto al Mugello ho meno armi, ma la maggior parte delle difficoltà viene dalla pista e sarà uguale per tutti.”

Dopo il podio del Mugello è arrivata la prima fila (in realtà l’aveva conquistata anche al Mugello, ma il tempo gli era stato tolto causa penalità), eri considerato un outsider, ora cosa ti senti?

“Sono felice ma quello che voglio è a fine anno non essere più considerato un outsider e stare sempre nei primi 5/6. Devo ancora imparare, sono ancora un outsider, vediamo domani e alla fine di queste quattro gare, perchè saranno cruciali sia per il campionato sia per l’anno prossimo. Vorrei avere ancora una moto ufficiale e ci tengo particolarmente. Vorrei che Ducati sia contenta di darmi una moto ufficiale.”

Ti aspettavi qui una Ducati così competitiva?7

“Non me l’aspettavo assolutamente, lo scorso anno avevamo faticato molto. Era stato un weekend difficile, ma non si possono fare paragoni. Non mi aspettavo una Yamaha così in difficoltà, la variabile

sono le gomme. Al Mugello faticavano le Honda, qui le Yamaha, invece la Ducati c’è sempre.”

Obiettivo podio?

“Mi piacerebbe ma credo sia più difficile rispetto al Mugello. Lì avevo un buon passo, qua non so cosa aspettarmi nella seconda parte di gara. Le Yamaha sembra che abbiamo poco grip meccanico, ma sembrano consumare meno le gomme, quindi sul passo gara non escluderei ne Rossi ne Vinales, sono due fenomeni e non credo che finiranno la gara dietro.”

Danilo, puoi spiegare cosa è successo con Abraham?

“Mi è dispiaciuto aver reagito in quel modo, non è nel mio stile, però il giro prima mi stava aspettando. Ero arrabbiato perchè erano tre volte che abortivo il giro, ma sono stato redarguito dal mio Team.”

Foto: Alex Farinelli

10th giugno, 2017

