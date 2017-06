MotoGP Barcellona: Pedrosa in pole, Lorenzo e Petrucci in prima fila

di Alessio Brunori

Gp Catalogna MotoGP Qualifiche – Le qualifiche della classe MotoGP a Barcellona, sono state orfane di Valentino Rossi, che nelle Q1 per soli 40 millesimi non è riuscito a centrare il secondo tempo che gli avrebbe consentito di accedere alla fase finale, le Q2, dove invece sono entrati Jonas Folger e Maverick Vinales. Per il pesarese della Yamaha si prospetto quindi una gara in salita, visto che dovrà partire dalla quinta fila.

Tornando alle Q2, nel “Time Attack” di 15 minuti a centrare la pole è stato Dani Pedrosa (seconda pole dell’anno), che ha portato la Honda del Team Repsol in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 1’43.870. Il pilota di Sabadell, un paesino a pochi km dal circuito, ha preceduto il connazionale della Ducati Jorge Lorenzo, staccato da Pedrosa di 0.331s.

Stratosferica la qualifica di Danilo Petrucci, che dopo essere salito sul podio al Mugello, ha ottenuto il terzo tempo, a soli 19 millesimi da Lorenzo.

La seconda fila sarà aperta da Marc Marquez, finito a terra anche nelle qualifiche, questa volta alla curva 5. Con lui i connazionali Aleix Espargarò (Aprilia) ed Hector Barberà (Ducati).

Terza fila per il vincitore del Mugello Andrea Dovizioso, per il rookie Jonas Folger e per il leader del mondiale Jonas Folger. Partiranno dalla quarta fila Alvaro Bautista, Scott Redding e Andrea Iannone, mentre come scritto sopra Valentino Rossi scatterà dalla quinta fila, insieme a Johann Zarco e Jack Miller.

10th giugno, 2017

