MotoGP Barcellona: Lorenzo, “La combinazione gomma pilota sarà fondamentale”

di Alessio Brunori

MotoGP GP Catalunya 2017 Barcellona Ducati – Jorge Lorenzo ha ottenuto sul circuito Montmelò di Barcellona la prima fila, la prima volta in sella alla Ducati, Il maiorchino sa che quella di domani sarà una gara difficilissima, ma vuole essere della “partita”. Sarebbe un sogno vincere con la Ducati davanti ai propri tifosi e a volte i sogni si avverano. A lui la parola.

“Sarà una gara difficilissima, non è come al Mugello dove puoi fare il giro veloce a fine gara. Il ritmo sarà un secondo o più lento rispetto all’inizio. La combinazione gomma pilota sarà fondamentale per l’usura. Ci sono più moto con possibilità di vittoria qui. Se non metti una gomma nuova o se ha qualche difficoltà è facile stare dietro. Le gomme qualche volta vanno bene per la tua moto e altre volte bene per le altre e sarà sempre così fino a che le gomme saranno cosi importanti.”

E’ la tua prima fila con la Ducati ed hai un feeling particolare con questo circuito.

“Dal 2004 sono sempre stato in prima fila, qui sono sempre esplosivo e lo sono stato anche con la Ducati, ma la gara è domani. Sarà fondamentale la gestione, la nostra moto con la gomma dura ha meno usura sulla destra, mentre le Honda e le Yamaha hanno questo problema. Al posteriore non siamo messi bene e dobbiamo migliorare. Per domani non so se me la potrò giocare dipenderà dalle gomme.”

Foto: Alex Farinelli

10th giugno, 2017

