MotoGP Barcellona, FP4: Pedrosa, miglior tempo e caduta, Iannone è secondo

di Gianluca Rizzo

Gp Catalogna MotoGP Prove Libere 4 – Si innalzano le temperature sul circuito Montmelò di Barcellona e nelle FP4, non valide ai fini dell’ingresso in Q2, ma che servono ai piloti sia per lavorare in ottica giro “secco” che per la gara, l’asfalto ha superato i 50° e la temperature nell’aria i 30°.

Con queste condizioni il più veloce è stato Dani Pedrosa, che ha fatto segnare il miglior crono con il tempo di 1’45.486. Il pilota della Honda, vincitore a Jerez, è anche caduto a fine sessione senza conseguenze fisiche, così come il suo team-mate Marquez e Andrea Iannone, che hanno chiuso alle spalle del pilota di Sabadell ma a posizioni invertite, con il #29 secondo e il #93 terzo.

Quarto tempo per il rookie della Yamaha Jonas Folger, che ha preceduto Valentino Rossi, Aleix Espargarò, Jorge Lorenzo e Scott Redding. Chiudono la Top Ten Danilo Petrucci e Jack Miller. Ancora in difficoltà Maverick Vinales, solamente quindicesimo.

Ricordiamo che tutte e quattro le Yamaha saranno costrette a disputare le Q1 visto che stamattina Rossi, Vinales, Zarco e Folger non sono entrati nella Top Ten.

A terra, sempre senza conseguenze, anche Bradley Smith e Alvaro Bautista.

Foto: Alex Farinelli

10th giugno, 2017

