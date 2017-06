Moto3 QP Barcellona: Fenati, “Dobbiamo partire bene”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Barcellona 2017 – Buona qualifica per il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers, Romano Fenati, che domani scatterà dalla quarta casella.

Con un crono di 1.54.031, l’ascolano si è aggiudicato la seconda fila; domani sarà molto importante partire bene per restare con il gruppo compatto dei piloti più veloci:

“Ho fatto un giro forte, ho frenato aggressivo alla prima curva e sono andato largo. Per domani abbiamo fatto una piccola modifica che è andata meglio e per domani cerchiamo di fare una buona partenza per restare nel gruppo davanti”.

10th giugno, 2017

