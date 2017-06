Moto3 QP Barcellona: Di Giannantonio, “Per la gara ci siamo”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Barcellona 2017– Qualifica sfortunata per Fabio Di Giannantonio, protagonista di una caduta ad inizio turno; domani partirà ottavo.

Il pilota romano aveva ottenuto subito la terza posizione ma una caduta alla curva 5 ha rovinato i suoi piani; Fabio è tornato subito ai box e grazie all’ottimo lavoro del team è riuscito a tornare in pista, qualificandosi ottavo:

“La caduta ci ha fatto perdere tempo. Non conosco molto bene la pista e ho dovuto spingere ma alla 5 ho staccato troppo lungo. Voglio ringraziare i ragazzi del team perchè siamo riusciti a tornare subito in pista anche se non avevo un buon feeling con la moto. Domani dovremo lavorare molto nel warm up ma per la gara ci siamo”.

10th giugno, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gp Barcellona, Moto3, Motomondiale 2017