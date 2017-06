Moto2 QP Barcellona: Morbidelli, “Importante prendere punti per il mondiale”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Barcellona 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, ha faticato a ottenere un buon piazzamento con il caldo afoso; partirà in sesta posizione.

Il leader del campionato non è riuscito ad adattarsi al caldo e all’umidità di Barcellona; nonostante questo è contento per il piazzamento:

“Considerato quanto è difficile questo weekend per me, sono felice di essere nella top 6. E’ stato difficile per me trovare un buon feeling con queste alte temperature comunque sono sicuro di essere nella forma giusta per affrontare la gara. Come per il Mugello, anche domani dovrò essere intelligente ed essere sicuro di prendere punti importanti per il campionato”.

10th giugno, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Barcellona, Moto2, Motomondiale 2017