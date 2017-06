Moto2 Preview Barcellona: Marini in difficoltà, Baldarrarri fiducioso

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Barcellona – Sensazioni diverse all’interno del team Forward Racing, dopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Montmelò.

Una caduta durante la prima sessione di libere, ha complicato le cose per Luca Marini, costretto a rientrare ai box dopo soli quattro giri nelle FP2:

“Non ho molto da dire, il dolore alla spalla era ancora molto forte e anche se ho preso degli antidolorifici non è migliorato. Per domani dovremo verificare le mie condizioni, la mia priorità ora è recuperare al più presto”.

La prima giornata di libere è stata positiva per Lorenzo Baldassarri che è riuscito a ridurre il gap a meno di un secondo dalla vetta, tuttavia c’è ancora molto su cui migliorare. Oggi ha concluso in 18esima posizione:

“La base che abbiamo trovato al Mugello mi ha aiutato oggi perché mi sono sentito bene sulla moto. Nelle FP2 non siamo riusciti a migliorare il grip della gomma nuova ma sapevamo che qui sarebbe stato difficile e per questo dobbiamo lavorare sull’accelerazione. Non sono soddisfatto e dovremo analizzare i dati ma sono sicuro che per la qualifica saremo veloci”.

10th giugno, 2017

