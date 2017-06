Incidente Max Biaggi: parla il padre

di Michela Alitta

Per i famigliari di Max Biaggi quello di oggi è stato un pomeriggio lunghissimo di enorme apprensione, concluso fortunatamente con la notizia dello scampato pericolo di vita per il pilota romano.

A parlare è stato il padre, Pietro Biaggi, all’uscita dall’ospedale San Camillo, dove il figlio é stato ricoverato in codice rosso a seguito del pauroso incidente sulla pista ‘Sagittario’, nei pressi di Latina.

I medici hanno escluso complicazioni alla spina dorsale e alla testa, confermando peró un importante trauma toracico.

“Sarebbe ora di smettere di fare gare. Proprio ieri sera – ha raccontato – mi sono arrabbiato perché Bianca (Atzei, ndr) ha domandato a Max: ‘Lo hai detto a tuo padre della gara di domenica?’, e mi sono proprio arrabbiato. Lui non ha mai avuto paura, ma io sono 25 anni che ho paura. Ora Sta meglio di quanto ci avevano detto all’inizio, ma ha preso una gran botta davanti” – queste le parole di sfogo di rilasciate ai cronisti fuori dal Pronto Soccorso.

Pietro Biaggi ha anche riferito che Max ha provato a sdrammatizzare la situazione: “Anche stavolta l’abbiamo sfangata”.

Al fianco di Max Biaggi è corsa anche la ex moglie Eleonora Pedron: “Paura passata? Ora si’. Ci ho parlato, va bene”.

Presente ovviamente l’attuale compagna del pilota romano, la cantante Bianca Atzei che ha affidato a twitter il suo grande spavento: “Sono qui con il mio amore e non lo lascio un secondo” – ha scritto. “Adesso lo portano in terapia intensiva per monitorizzarlo. Una gran paura al mio cuore”.

Seguiranno aggiornamenti sull condizioni di Max Biaggi.

Forza Max!

10th giugno, 2017

