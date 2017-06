MotoGP Barcellona: Vinales, “Non abbiamo grip”

di Alessio Brunori

Gp Catalogna MotoGP – Maverick Vinales ha faticato molto nella prima giornata di prove del GP di Catalunya, settima tappa del motomondiale 2017 che si disputerà domenica sul tracciato di Montmelò. Il leader della classifica mondiale non è andato oltre il sedicesimo tempo. Alla mattina era stato veloce, ma nel pomeriggio ha sofferto molto la mancanza di grip. Il #25 si è poi espresso sulla nuova chicane, fatta per questa stagione nel punto in cui lo scorso anno Luis Salom perse la vita. A lui la parola.

“Questa mattina mi sentivo bene, la moto andava bene. Siamo usciti con le gomme morbide e la moto si comportava molto bene. Abbiamo fatto tre o quattro giri che erano ok e non ero lontano dalla vetta, ma non è stato lo stesso nel pomeriggio e non so perché – ha detto Maverick Vinales – Noi di solito abbiamo una moto molto stabile, ma non funzionava bene. Ogni volta che sono andato in pista, con un nuovo pneumatico o uno usato, la moto scivolava molto e non potevo fare nulla, è stato qualcosa di molto strano, è difficile dire qualcosa al riguardo.”

Vinales ha poi “bocciato” così come tanti altri suoi colleghi la nuova chicane.

“A me non mi piace la nuova chicane. E’ un cambio di direzione rapido e serve forza per spostare la moto. Per quanto ho visto è molto pericolosa quando qualcuno cade, perchè rimane a centro pista. Mi è capitato con Baz e Bautista e un conto è se accade in gara, un altro in gara. Preferivo come era lo scorso anno.”

9th giugno, 2017

Tag:Barcellona, Barcellona Gp, Barcellona Motogp, CatalanGP, Gp Catalunya, Gp17, Maverick Viñales, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Barcellona, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Barcellona, Prove Libere Gp Catalunya, Yamaha, Yamaha M1