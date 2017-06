MotoGP Barcellona: Marquez, “Domani cercheremo di mantenere lo stesso livello di oggi”

di Gianluca Rizzo

Gp Catalogna MotoGP Honda Day1 – Marc marquez ha chiuso al comando la prima giornata di limbere sul circuito del Montmelò, per il Gran Premio di Catalogna.

Il campione del mondo in carica, ha effettuato varie prove di set up, ma alla finel’unico che lo ha soddisfatto è stato quello usato nei test di qualche settimna fa.

L’incognita rimane la gomma, soprattutto visto che oggi non è stato possibile provare con le alte temperature previste domenica.

Il pilota di Cervera, al momento è l’unico a non disprezzare il nuovo layout.

Queste le parole di Marc Marquez: “Oggi mi sono sentito abbastanza bene con la moto, dato che avevamo già una buona base dal test che abbiamo fatto qui due settimane fa. Nel pomeriggio abbiamo provato alcuni cambiamenti sulla moto durante il nostro secondo run, ma alla fine abbiamo preferito tornare alla messa a punto dal test. Abbiamo montato la gomma nuova e alla fine l’ultimo run è andato bene. Non vediamo l’ora di provare domani la Michelin hard, per capire che cosa è meglio per la gara perché dovrebbe essere un po’ più caldo e quindi dovremo andare su pneumatici duri. Cercheremo di mantenere lo stesso livello da oggi. Il nuovo layout della pista è diverso; il vecchio era più “naturale” ma alla fine è la stessa pista è ancora piacevole. ”



