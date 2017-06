MotoGP Barcellona, FP1: Marquez in testa, Miller in confusione, Rossi è 17°

di Alessio Brunori

GP Catalogna MotoGP Prove Libere 1 – I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya, settima tappa del motomondiale 2017, che si disputerà domenica sul tracciato di Montmelò.

La pista è stata modificata rispetto allo scorso anno, dopo che durante le prove libere del 2016 Luis Salom perse la vita dopo aver perso il controllo della sua Kalex Moto2 alla curva 13.

Non tutti i piloti hanno apprezzato questa modifica (alcuni, tra cui quelli Ducati e Honda avevano provato qui qualche settimana fa), ma la cosa più curiosa di questa sessione è stato vedere Jack Miller (rider Honda Marc VDS) utilizzare la vecchia chicane per tanti giri, con la conseguente esposizione della bandiera nera con il suo numero. Marc Marquez ha cercato di fargli capire che stava sbagliando, indicandogli con la mano di seguirlo, ma l’australiano non aveva capito.

Tornando alla sessione, il più veloce è stato Marc Marquez, che ha girato in 1’45.875, un crono non paragonabile a quelli dello scorso anno visto il nuovo layout della pista.

Dietro al campione del mondo troviamo il compagno di marca Cal Crutchlow (+ 0.326s) e la Ducati del vincitore del Mugello Andrea Dovizioso.

Seguono Dani Pedrosa, Jonas Folger e la Yamaha M1 del leader del mondiale Maverick Vinales. Buona la prestazione di Sam Lowes, settimo con l’Aprilia e davanti alle Ducati di Alvaro Bautista, Scott Redding e Danilo Petrucci.

Jorge Lorenzo (da noi intervistato ieri in esclusiva) è tredicesimo e davanti alla Suzuki di Andrea Iannone. Diciassettesimo tempo per Valentino Rossi, in un turno che però non è stato molto indicativo, visto che inizialmente la pioggia caduta prima della classe Moto3 ha reso la pista scivolosa.

Ecco il Tweet di Jack Miller a fine sessione

Well that's embarrassing 😂😂😂 — Jack peter miller (@jackmilleraus) 9 giugno 2017

E il “consiglio” del suo Team

No stress Jack. Just press Button B to activate the satellite navigation system 😂 pic.twitter.com/pKWcIKjN4L — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) 9 giugno 2017

