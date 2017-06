MotoGP | Barcellona, Day 1: Iannone, “Abbiamo migliorato l’elettronica”

di Roberto Valenti

Dodicesima piazza per Andrea Iannone nelle prove libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’alfiere della Suzuki ha eseguito diversi run concentrandosi sull’elettronica, migliorando il setting della propria moto. Una giornata positiva in cui la Casa giapponese ha raccolto diversi dati utili in previsione della qualifica di domani.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Questa mattina abbiamo avuto condizioni molto difficili. Nel pomeriggio siamo stati in grado di guidare in condizioni più consistenti. Abbiamo fatto un po ‘di lavoro, ma abbiamo ancora bisogno di tempo per finalizzare meglio l’elettronica. Il feeling con il setting non era male e questo è sicuramente positivo, ma possiamo fare ancora meglio. La pista è molto diversa con il nuovo layout e le linee sono cambiate parecchio. E’ difficile trovare la traiettoria giusta”.

Foto: A.Farinelli

9th giugno, 2017

Tag:Andrea Iannone, Catalunya, day 1, MotoGP, Motomondiale, rsgp, Suzuki