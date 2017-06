MotoGP | Barcellona, Day 1: Espargarò, “La posizione non è reale”

di Roberto Valenti

La prima giornata di prove a Barcellona ha visto i piloti MotoGP affrontare le FP1 con pista non in perfette condizioni, a causa di qualche scroscio mattutino. Con l’asfalto in lento miglioramento, Aleix Espargaró ha compiuto solo pochi giri non ritenendo opportuno rischiare e preservando un set di gomme slick per il prosieguo del weekend. Sam Lowes è invece sceso in pista nella seconda parte di sessione, approfittandone per prendere confidenza con la pista catalana e facendo segnare il settimo miglior crono.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Sono molto contento di questa giornata. La posizione non è reale perché quando ho messo la gomma nuova non sono riuscito a fare due giri puliti, prima per il traffico e poi per la caduta di Baz nell’ultima chicane. Mi trovo bene con la RS-GP, sinceramente meglio di quanto mi aspettassi. Ho trovato un buon ritmo con la gomma media, poi come detto una volta montata la morbida sfortunatamente non sono riuscito ad abbassare ulteriormente il tempo. Credo che domani potremo fare un buon lavoro”.

Ecco invece le parole di Sam Lowes: “Le cose sono andate bene oggi. Sono piuttosto felice delle FP2, dove ho fatto segnare un buon passo con la gomma più dura. Il feeling è buono, sono in una posizione incoraggiante e si prospetta una gara dove la strategia sulle gomme sarà fondamentale. Da questo punto di vista, sia nei test che in queste prime sessioni ho avuto risposte positive”.

Foto: A.Farinelli

