MotoGP | Barcellona, Day 1: Crutchlow, “Fatichiamo col grip”

di Roberto Valenti

Il portacolori del Team LCR Honda Cal Crutchlow non è affatto soddisfatto del primo giorno di prove sul tracciato di Montmelò e al termine della giornata si ritrova al 20° posto in classifica. Nel turno della mattina, sull’asfalto ancora umido dopo una lieve pioggia, il Britannico era andato piuttosto bene chiudendo al secondo posto dietro a Marquez ma una caduta alquanto pesante al termine delle FP2 ha vanificato tutte le sue speranze di classificarsi nella top ten.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Non volevo che altri piloti mi seguissero e quindi ho scelto di rallentare, perdendo temperatura sul mio pneumatico. Qui le gomme sono abbastanza dure e quindi non sono riuscito a fare il tempo. Mi sentivo bene nella prima parte della sessione con pneumatici usati, ma quando abbiamo indossato quelli nuovi qualcosa non è andato per il verso giusto”.

Foto: A.Farinelli

9th giugno, 2017

Tag:Barcellona, Cal Crutchlow, Lcr, Lcr Honda, montmelo, MotoGP, motomondale