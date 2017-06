Moto3 Preview Barcellona: i piloti dello Sky Racing Team VR46 in top 5

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Barcellona – Andrea Migno e Nicolò Bulega sono soddisfatti della prima giornata di prove libere, sebbene un turno sia andato perso a causa delle condizioni della pista.

Dopo la bellissima vittoria del Mugello, Andrea è rimasto umile, consapevole che c’è ancora molta strada da fare. Dopo la giornata odierna, chiusa in quinta posizione, manca ancora un pò di feeling con la moto:

“E’ stata una sessione in crescendo, sono partito bene e l’ultimo giro è stato quasi perfetto. Per la qualifica devo fare un altro passo in avanti perché non mi sento ancora come vorrei sulla moto”.

Nicolò aveva già effettuato dei giri veloci nella mattinata e nel pomeriggio ha confermato il suo passo, in una pista che conosce molto bene:

“Sono davvero contento perché in genere questa è una pista dove le Honda sono le favorite ma siamo riusciti a controllare il distacco anche se non abbiamo il loro passo. Sono soddisfatto delle sensazioni di oggi e speriamo di fare un altro passo in avanti”.

Tag:Andrea Migno, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46