Moto3 FP2 Barcellona: Di Giannantonio, “Siamo partiti bene”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 FP2 Barcellona – Dopo il primo turno di libere condizionato dalla pista, Fabio Di Giannantonio ha concluso la giornata con il quattordicesimo posto ma resta ottimista per il weekend.

Diggia è soddisfatto del lavoro svolto nel pomeriggio anche se c’è da migliorare il feeling sull’anteriore:

“La pista è molto rovinata, ci sono molte buche ma le sensazioni con la moto sono buone. Siamo scesi in pista solo oggi pomeriggio e penso che sarei più avanti se non avessi trovato del traffico. C’è ancora molto da migliorare ma penso che siamo partiti bene per questo weekend”.

9th giugno, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gp Barcellona, Moto3, Motomondiale 2017