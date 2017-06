Moto2 Preview Barcellona, il team Forward Racing pronto a dare battaglia

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Barcellona – A pochi giorni dalla gara del Mugello, Luca Marini e Lorenzo Baldassarri si preparano ad affrontare il weekend catalano.

Nonostante il dolore alla spalla, Luca ha lottato con grinta al Mugello ed ha ottenuto un buon sesto posto. Per questo weekend, spera di proseguire nella stessa direzione:

“Il Montmelò è una pista difficile perché ci sono tante buche e poco grip anche se il circuito mi piace, ci sono delle belle curve e poi c’è un’atmosfera molto calorosa. Al Mugello siamo andati bene ma so che avrò dei problemi con la spalla perchè ho avuto poco tempo per recuperare comunque lo spirito è quello giusto”.

La gara di casa non è andata secondo i piani per il Balda, che a causa di un errore ha messo fine al suo gran premio e a quello di Nakagami:

“Voglio riscattarmi ed è importante poter scendere subito in pista. Sono molto curioso di vedere come sarà il tracciato, perchè sarà lo stesso layout della Formula 1. Ma venire qui, ci fa venire in mente anche Luis e l’incidente dell’anno scorso. Al Mugello potevamo ambire ad un buon risultato ma saremo forti e competitivi anche a Barcellona”.

Tag:Forward Racing Team, Gp Barcellona, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017