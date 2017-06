Incidente Max Biaggi: Escluse lesioni midollari

di Gianluca Rizzo

Max Biaggi incidente – Fortunatamente dopo il grande spavento di oggi pomeriggio, la situazione si è tranquillizzata, anche grazie all’ultimo bollettino medico rilasciato dall’ospedale San Camillo di roma, dove al momento è ricoverato il pilota.

Per fare il punto. Oggi Max Biaggi era impegnato nelle prove del per gli internazionali di Supermoto, sul circuito Sagittario di Latina. Da quello dichiarato dai testimoni, il pilota romano è stato vittima di un high side. Dopo la caduta, Max, si è rialzato, ma è stato poi immobilizzato in via precauzionale. A causa del traffico presente in quel momento sulla Pontina è stato preferito il trasporto via eliambulanza fino all’ospedale San Camillo di Roma. Li il sei volte campione del mondo è stato sottoposto a diversi esami, ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva, come da prassi, sotto osservazione.

Il pilota in tutto questo è sempre stato cosciente.

Alle 20.00 è stato diramato l’ultimo bollettino medico della giornata.

Come già anticipato e come riportato anche nell’ultimo aggiornamento, il pilota non ha mai perso conoscenza ed è stato in grado di comunicare con i parenti. Sono state escluse lesioni midollari. Attualmente è sotto terapia antidolorifica a causa dei dolori provocati dalle fratture toraciche.

Il prossimo bollettino verrà diramato domani alle 12.00

