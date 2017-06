Incidente Max Biaggi: Caduta a Latina, ricoverato

di Gianluca Rizzo

Incidente Max Biaggi – Il pilota romano è caduto questa mattina durante le prove per gli internazionali di Supermoto, sul circuito Sagittario di Latina.

Il sei volte campione del mondo, dalle prime indiscrezioni, sembra aver riportato un trauma toracico e spinale. Il pilota è stato portato immediatamente all’ospedale San Camillo di Roma con l’eliambulanza e ricoverato in codice rosso.

Sempre secondo indiscrezioni, sembra che il pilota non sia in pericolo di vita, sia cosciente e che subito dopo l’incidente si sia rialzato da solo, prima di essere immobilizzato per precauzione

Seguiranno aggiornamenti.

UPDATE 14.48

Max è stato autore di un high side, le condizioni non sono gravi. Si parla di un paio di costole e spalla da controllare per escludere fratture. In ogni caso il pilota è vigile si dal momento della caduta.

