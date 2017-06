Moto3 Preview Barcellona: Migno, “Devo ancora realizzare”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Barcellona – I piloti dello Sky Racing Team VR46 sono pronti ad affrontare la tappa della Catalunya; il morale è alto dopo la vittoria di Migno e la buona prestazione di Bulega.

Andrea Migno non riesce ancora a credere di aver finalmente coronato il sogno di vincere un gran premio, se poi la gara in questione è il Mugello, è ancora più difficile:

“Non sono ancora riuscito a realizzare quello che è successo domenica, ma non vedo l’ora di tornare in pista. Le prime gare sono state difficili ma noi non abbiamo mai smesso di lavorare e finalmente abbiamo raggiunto questo risultato. Questo non è un traguardo, ma un punto di partenza”.

Nicolò Bulega spera invece di poter ridurre ancora il gap dai primi, dopo la buona prova del Mugello:

“Siamo stati competitivi ma ci manca sempre quel qualcosa per fare la differenza. Al Mugello dopo la buona qualifica, sono partito male e questo ha complicato le cose. Conosco bene la pista del Montmelò e spero di fare un buon passo in avanti per ottenere un buon risultato”.

8th giugno, 2017

Tag:Andrea Migno, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46