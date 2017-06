Moto2 Preview Barcellona: Morbidelli, “Possiamo tornare davanti”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Barcellona – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, dopo il quarto posto del Mugello, spera di tornare al vertice in terra catalana.

Al Mugello Franco ha pensato al mondiale, dal momento che non aveva il passo per stare con i piloti più veloci ma questa domenica a Barcellona, vorrebbe puntare alla vittoria:

“Al Mugello ho dovuto essere intelligente, i ragazzi davanti a me erano più veloci di me e io non avevo il passo per lottare ma adesso abbiamo subito un altro gran premio ed è positivo. Questo weekend dovremo lavorare per migliorare il setup della moto, in modo da riuscire a trovare quello che ci è mancato al Mugello. Non vedo l’ora di correre, sono fiducioso che insieme alla mia squadra, possiamo migliorare il nostro pacchetto e tornare davanti”.

