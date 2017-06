Moto2 Preview Barcellona: Bagnaia e Manzi pronti a lavorare per il weekend

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Barcellona – Dopo la gara difficile del Mugello, i piloti dello Sky Racing Team VR46 sono motivati per fare un passo in avanti in terra catalana.

Pecco non si aspettava di trovare molte difficoltà nella gara di casa, invece ha dovuto accontentarsi solo del 22esimo tempo; questo weekend spera di poter migliorare il feeling sulla sua moto:

“Ho fatto fatica più del previsto a tenere il passo dei piloti davanti, non avevo lo stesso feeling che ho avuto nelle gare precedenti e non ho guidato come volevo. Sono motivato a lavorare bene in questo weekend per tornare competitivo”.

Stefano vuole rifarsi dopo il ritiro del Mugello, a causa di una caduta mentre stava cercando di avvicinarsi al gruppo dei piloti più forti:

“Il Mugello è stata una gara difficile per me e ho fatto fatica a replicare le prestazioni ma ho cercato di dare il massimo. Sono andato vicino al mio obiettivo ma la scivolata ha compromesso

tutto; adesso dobbiamo cercare di restare concentrati per fare un passo in avanti qui a Barcellona”.

