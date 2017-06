MotoGP Barcellona: Vinales, “Montmeló è una pista molto speciale”

di Alessio Brunori

Gp Barcellona MotoGP Yamaha Preview – Maverick Vinales è pronto ad affrontare il Gran Premio di casa a Barcellona con la massima motivazione. Il leader del mondiale ci arriva dopo il secondo posto del Mugello e dopo aver rafforzato la sua leadership nel mondiale (ha un vantaggio di 26 punti su Andrea Dovizioso). A lui la parola.

“Montmeló è una pista molto speciale per me, perché è il mio Gran Premio di casa. Si adatta al mio stile di guida e spero anche alla moto. Siamo in un buon momento, quindi siamo forti e fiduciosi – ha detto Maverick Vinales – Arriviamo a Montmelò molto motivati e cercheremo di ottenere quanti più punti possibile e cercheremo di salire sul podio. Per farlo dobbiamo essere intelligenti, anche con la scelta delle gomme.”

Foto: Alex Farinelli

7th giugno, 2017

