MotoGP Barcellona: Valentino Rossi, “Punto al podio”

di Alessio Brunori

Gp Barcellona MotoGP Yamaha Preview – Valentino Rossi arriva in Catalunya dopo il quarto posto del Mugello. Il campione della Yamaha ha come obiettivo il podio, quel podio sfuggito nel Gran Premio d’Italia anche a causa della mancanza di preparazione, dovuto alla caduta con la moto da cross con conseguente ricovero in ospedale.

Rossi avrebbe preferito avere una settimana per poter recuperare al meglio, ma si torna subito in pista per la settima prova del motomondiale 2017. Sul circuito di Barcellona vanta un impressionante striscia di podi, dal 1997 al 2009. Nella classe MotoGP ha vinto nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016 ed è finito giù dal podio solo 4 volte in 20 gare. Al lui la parola.

“Mi sarebbe piaciuto aver avuto una sosta di una settimana dopo la gara del Mugello per recuperare nel migliore dei modi. Comunque, sono contento della gara che ho fatto, ho guidato bene e a Barcellona spero di poter migliorare, vorrei andare sul podio – ha detto Valentino Rossi – Barcellona è un circuito che mi piace molto, anche se si tratta di un pista con meno grip e dovremo cercare di trovare un buon set-up per far si che le gomme funzionino al meglio. Lunedì avremo anche una giornata di test e la useremo per provare altre soluzioni. Questo è un altro Gran Premio dove c’è una bella atmosfera, con così tanti fan entusiasti. Siamo pronti a fare del nostro meglio!”

Foto: Alex Farinelli

7th giugno, 2017

