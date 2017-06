MotoGP Barcellona: Lorenzo, “Nei test sono stato il pilota Ducati più veloce”

di Gianluca Rizzo

Gp Barcellona MotoGP Ducati Preview – Jorge Lorenzo ha chiuso il gran Premio d’Italia in ottava posizione. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca al pilota Ducati, Soprattutto vedendo il compagno di squadra sul gradino più alto del podio, e un pilota di un team satellite, Danilo Petrucci, che con la sua stessa moto ha chiuso terzo.

Ormai il Mugello è passato, ed è ora di pensare al Gran Premio di Catalogna, sul circuito del Montmelò. Pista dove il maiorchino ha un palmarès incredibile, che conta 4 vittorie negli ultimi sette anni. Sempre su questo tracciato, si sono svolti i test privati la scorsa settimana, e la classifica dei tempi indicava Lorenzo come il più veloce tra i ducatisti. Risultato che fa ben sperare il penta campione, che punta a un buon risultato.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Non ho avuto molto tempo per riflettere sul GP del Mugello e ora stiamo già per affrontare una nuova gara, qui in Catalunya dove ho sempre avuto un buon feeling e dove ho ottenuto grandi risultati in passato. Penso che le nostre sensazioni a Montmeló potrebbero cambiare: dovremo capire come le diverse moto si adatteranno alle modifiche del tracciato, ma il riferimento che abbiamo dal test effettuato qui un paio di settimane fa è buono. Sono stato il pilota Ducati più veloce e questo mi dà fiducia per affrontare questa importante gara davanti ai miei tifosi. Su questo circuito può succedere di tutto e sono sicuro che riuscirò ad essere molto più competitivo che in Italia.”

Foto di Alex Farinelli

