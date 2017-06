MotoGP Barcellona: I numeri e le statistiche del GP di Catalunya

di Alessio Brunori

Al GP di Catalunya Hector Barberà raggiungerà il prestigioso traguardo delle 250 gare. Nei sessantanove anni di storia della competizione è il dodicesimo pilota a segnare questo risultato. Lo spagnolo a trent’anni e 221 giorni è il terzo più giovane dopo Jorge Lorenzo (29 anni) e Andrea Dovizioso (30 anni e 144 giorni).

· La settima prova stagionale coinciderà anche con la 200esima gara di Andrea Iannone.

· Valentino Rossi è il pilota con più successi al GP di Barcellona con dieci vittorie: una in 125cc, due in 250cc, una in 500 cc e sei in MotoGP™. Il Dottore è seguito da Lorenzo con cinque primi, uno in 250cc e quattro nella categoria regina. Nel 2016 vinse Rossi e il suo ultimo gradino più alto del podio sulla pista catalana era datato 2009.

· Nella classe regina ci sono state nove vittorie di piloti spagnoli a Montmeló: Alex Criville nel 1995 e 1999, Carlos Checa nel 1996, Dani Pedrosa nel 2008, Jorge Lorenzo nel 2010, 2012, 2013 e 2015 e Marc Marquez nel 2014.

· Negli ultimi dieci anni di gara catalana della classe regina è sempre salito un pilota spagnolo sul podio.

· Andrea Dovizioso, vincitore al Mugello, arriva a Montmeló come il terzo ducatista ad aver vinto più di una gara insieme a Loris Capirossi e Casey Stoner. Il forlivese inoltre è stato il quarto pilota diverso a vincere un GP in questo inizio stagione, cosa che non succedeva dal 2008 con Stoner, Dani Pedrosa, Lorenzo e Rossi.

· Danilo Petrucci ha chiuso la sua gara di casa al terzo posto. Un ducatista satellite a podio sull’asciutto non si vedeva dall’ultimo gradino di Toni Elias a Misano nel 2008.

Foto: Alex Farinelli

