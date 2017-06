MotoGP Barcellona: Dovizioso, “Quest’anno ogni weekend fa storia a sé”

di Gianluca Rizzo

Gp Catalogna MotoGP Ducati – Dopo la straordinaria vittoria al Gran Premio d’Italia, Andrea Dovizioso si prepara ad affrontare il Gp di Catalogna con ottimismo, ma sempre con la classica razionalità che lo contraddistingue.

Il pilota Ducati, attualmente secondo nella classifica del mondiale, una settimana fa ha affrontato qui una sessione di test privati che ha fornito una serie di dati utili per il weekend di gara. La conformazione del tracciato è leggermente cambiata rispetto allo scorso anno, quando il pilota di Forlì chiuse settimo, ma il lungo rettilineo potrà essere un punto a favore per la Desmosedici.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Dopo la bellissima vittoria al Mugello sono al secondo posto in classifica generale ma non so esattamente cosa aspettarmi dalla gara di Barcellona. Quest’anno ogni weekend fa storia a sé, e nei test di due settimane fa qui al Montmelò mi è mancato ancora qualcosa nel feeling. Ovviamente però siamo molto carichi dopo la vittoria nel GP d’Italia e questo sicuramente ci aiuterà, anche se solo durante il weekend potremo capire il nostro vero potenziale.”

