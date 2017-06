MotoGP: Alvaro Bautista, “A Montmeló per ripetere il Mugello”

di Alessio Brunori

MotoGP Barcellona Team Aspar – Alvaro Bautista arriva a Barcellona dopo l’ottimo weekend del Mugello, chiuso con il quinto posto finale a soli 5.802s dal vincitore Andrea Dovizioso. Il portacolori del Team Aspar aveva combattuto per buona parte della gara con il connazionale nonché campione in carica Marc Marquez, avendo la meglio sulla Honda di quest’ultimo. A lui la parola.

“Il risultato al Mugello ha davvero dato morale e speriamo di continuare a lavorare nello stesso modo a Barcellona, dove arriviamo molto motivati dopo la gara italiana. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sia in prova che in qualifica, ed era il nostro obiettivo, visto che era il nostro punto debole ed abbiamo portato a termine una buona gara – ha detto Alvaro Bautista – A Barcellona dobbiamo cercare di ripeterci, per ottenere una buona posizione sulla griglia di partenza e la domenica andare in pista con la stessa mentalità di finire la gara. Montmeló è una pista dove abbiamo provato un paio di settimane fa e quindi abbiamo riferimenti e una buona base. Il circuito ha una prima parte molto veloce, è la sezione mi piace di più. La sezione finale, per la sicurezza, è ora molto lenta, molto stretta, forse per la MotoGP.”

Foto: Alex Farinelli

