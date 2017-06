MotoGP: Aleix Espargarò, “Puntiamo ad un piazzamento nella top-8”

di Roberto Valenti

Per l’Aprilia Racing Team Gresini il GP di Catalogna rappresenta un altro esame importante. La RS-GP ha mostrato fino ad ora un livello di prestazioni incoraggiante, specialmente per quanto riguarda il passo gara. Solo una serie di circostanze ha impedito ad Aleix Espargaró di conquistare punti a Le Mans e Mugello ma, in entrambe le gare, la V4 italiana ha messo in luce un livello eccellente di performance. E’ una situazione che il pilota spagnolo vuole rettificare sfruttando anche le forti motivazioni fornite dal correre sulla pista di casa.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Dopo il Mugello sono motivato, non vedo l’ora di salire sulla RS-GP nella mia gara di casa. La partenza anticipata ci ha fatto concludere il weekend senza il risultato che meritavamo, ed è un peccato. Il circuito di Barcellona mi piace molto e il test fatto qui è andato piuttosto bene, ripartiremo da quei dati per puntare ad un buon piazzamento nella top-8”.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Abbiamo fatto un buon test qui a Barcellona poco tempo fa e non vedo l’ora di tornarci. Il Mugello, per quanto riguarda la mia fiducia in sella, è stato un weekend decisamente positivo. Sono felice di tornare in gara subito, voglio sfruttare il buon momento”.

