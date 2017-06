Moto3 Preview Barcellona: Bastianini, “Spero di avere delle buone sensazioni”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gara Barcellona – Nella gara di casa, il pilota del team Estrella Galicia 0.0 ha concluso in undicesima posizione, dopo aver lottato a lungo, lottando per il quarto posto.

L’inizio del campionato è stato piuttosto difficile per Enea che ora è decimo in classifica mondiale con 36 punti. Al Mugello, dopo un’ottima rimonta, negli ultimi giri ha lottato con il gruppo di testa, ma le scie hanno permesso al gruppo degli inseguitori di recuperare. Ora, il pilota riminese affronta una gara molto importante per la sua squadra e vuole ottenere un buon risultato:

“Questo è un altro gran premio molto speciale, l’anno scorso ho ottenuto qui il mio primo podio stagionale. Qui sono sempre stato veloce e spero di esserlo anche quest’anno; al Mugello ho lottato con il gruppo numeroso di testa per la quarta posizione. Mi sentivo bene con la moto e spero di avere quelle buone sensazioni anche in Catalunya, un evento molto importante per il mio team”.

7th giugno, 2017

Tag:6, Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Barcellona, Moto3, Motomondiale 2017