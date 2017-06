Moto2: intervista esclusiva a Lorenzo Baldassarri

di Giacomo Caliterna

Lorenzo Baldassarri – uno dei migliori piloti tricolori della Moto2 ci ha raccontato come sta procedendo questo difficile inizio di Campionato dopo le ottime premesse della fine del 2016.

Purtroppo al momento le difficoltà non sono poche ma, anche assieme al suo Team, Lorenzo sta lavorando sodo per tornare ai livelli che gli competono.

– Lorenzo, come valuti l’inizio di questa stagione, pensando anche allo spettacolare finale del 2016 con la tua vittoria a Misano?

“Non sono molto soddisfatto dato che mi sarei aspettato di occupare delle posizioni migliori rispetto a queste. È un peccato perché durante l’inverno avevamo lavorato molto bene ma parte di quel lavoro è andato sfumato anche a causa di una tendinite al braccio sinistro.

Le prime gare della stagione comunque non state male, però dall’America in poi sono arrivate le difficoltà. Quella battuta a vuoto, a causa di un contatto in cui ero incolpevole, ha pesato molto. A Jerez poi ho avuto un weekend problematico, ed a Le Mans ancora zero punti per un mio piccolo errore”.

– Quale è il tuo obiettivo da qui fino alla pausa estiva?

“Il mio target è quello di tornare tra i primi, dove dovremmo essere. Con la squadra stiamo dando il massimo lavorando molto duramente per ritrovare il feeling che avevamo lo scorso anno, in particolare quando ho vinto a Misano”.

– Stai per correre la gara di casa al Mugello, che cosa significa gareggiare davanti al proprio pubblico?

“Questa gara mi porta sempre una grande carica che proviene dall’energia trasmessa dai tifosi. Questo mi permette di divertirmi molto, anche perché questa pista è veramente spettacolare. Quando hai tensione non ti diverti, quindi è sempre bene trasformarla in carica positiva”.

– Quale senti come tua vera gara di casa, Misano o Mugello?

“Entrambe: Misano è più vicina a casa mia – appena 10 minuti – ma il Mugello è un circuito estremamente spettacolare”.

– A questo punto della stagione che feeling hai con la tua moto?

“La moto ha sicuramente un buon potenziale ma ancora non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio, come avevamo lo scorso anno con la vecchia versione. Non voglio dire che la 2016 era meglio ma solo che avevo trovato un’intesa migliore”.

– Quali sono gli aspetti su cui intervenire?

“Sicuramente devo migliorare il feeling in entrata di curva”.

– Spesso ti alleni con gli altri piloti italiani che poi alla domenica diventano i tuoi avversari diretti, come vivi questa situazione?

“E’ una cosa particolare, ma è una grande opportunità fare parte della VR46 Riders Academy perché allenarsi tutti insieme e poi scambiarci i pareri è un bel privilegio. È un po’ strano ma riusciamo comunque a mantenere tra di noi una buona armonia fuori dalla pista”.

– Pecco Bagnaia è il tuo coinquilino, come va la convivenza?

“Molto bene, ci vediamo talmente poco in casa… Giusto in inverno capita di stare più spesso assieme, ma con l’inizio del Campionato a casa ci stiamo davvero raramente, è più facile vedersi in palestra. Comunque, anche a detta sua, sono io quello più ordinato!”



– Vi è mai capitato di avere scontri duri in pista e poi trovarsi sul divano a discuterne?

“Sì, grandi bagarre e sportellate in pista sono capitate ma sempre senza oltrepassare il limite; e poi a casa ci ridiamo su.”



– Piani per il 2018?

“Ancora no, sono estremamente concentrato su questa stagione con l’obiettivo di tornare competitivo”.

