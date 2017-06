Superbike: Leon Camier con il team Red Bull Honda?

di Michela Alitta

Dopo la tragica scomparsa di Nicky Hayden avvenuta lunedì 22 maggio a seguito delle ferite riportate nell’incidente in bici di una settimana prima a Misano Adriatico, il team Red Bull Honda ha cominciato a cercare un nuovo pilota da affiancare a Stefan Bradl.

WorldSubk.com riporta le clamorose indiscrezioni apparse sul sito tedesco Speedweek.com che vedrebbero Leon Camier, attualmente in forza al team MV Agusta Reparto Corse, come principale candidato al sella della seconda CBR Fireblade.

Al momento però è una strada che sembra più percorribile in ottica prossima stagione, visto che il pilota inglese ha un contratto con la casa italiana, che schiera oltretutto un’unica moto.

Dopo il round di Donington si è fatto il nome anche di Leon Haslam da wildcard ha ottenuto un podio per il team Kawasaki Puccetti Racing ed è un pilota di sicura esperienza che accetterebbe volentieri una sfida importante come quella di Honda, che finora non ha brillato in pista con la nuova Fireblade.

Purtroppo l’inglese ha un contratto con Kawasaki per il British Superbikes (BSB), e quindi non è disponibile.

Staremo a vedere cosa succedere: al momento il team non ha confermato se Stefan Bradl sarà l’unico pilota anche in occasione del Pirelli Riviera di Rimini Round, in programma dal 16 al 18 maggio a Misano.

6th giugno, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Kawasaki Puccetti Racing, Leon Camier, Leon Haslam, morte nicky hayden, MV Agusta Reparto Corse, Nicky Hayden, Pirelli Riviera di Rimini Round, pirelli riviera di rimini round 2017, Red Bull Honda World Superbike Team, Sbk, Stefan Bradl, Wsbk