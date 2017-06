MotoGP Barcellona: Marc Marquez, “Dobbiamo fare meglio”

di Gianluca Rizzo

GP Mugello MotoGP Repsol Honda Team – Dopo il risultato deludente del Mugello, Marc Marquez si prepara subito alla prossima sfida: Barcellona.

In Italia il campione del mondo in carica, ha preferito gestire senza prendere rischi, ma a Barcellona le cose dovranno andare diversamente. Qui lo spagnolo è sceso in pista poche settimane fa per una sessione di test, e i dati raccolti torneranno sicuramente utili per la gara.

Il pilota di Cervera è uno dei pochi che apprezza i cambiamenti del circuito, avvenuti dopo la tragica scomparsa di Luis Salom lo scorso anno.

Su questo tracciato il pilota HRC ha vinto 2 volte, una in 125 e una in MotoGP nel 2014, inoltre è salito sul podio altre 4 volte.

Queste le parole di Marc Marquez: “Sono felice di tornare in azione presto e farlo in Catalunya, perché la corsa di casa davanti a tutti i tuoi tifosi ti dà sempre una spinta extra! In Italia abbiamo gestito la situazione il più possibile, ma dobbiamo fare di meglio. Dobbiamo essere in grado di rimanere più costantemente ad un buon livello. Il test che abbiamo fatto qui in Catalogna qualche giorno fa è andato abbastanza bene. Abbiamo fatto molti giri, migliorando la messa a punto della moto durante il giorno, quindi partiremo da quello da venerdì. Per quanto riguarda le modifiche apportate alla pista, penso che siano interessanti e abbastanza impegnative ma vanno interpretare bene. La velocità e e le curve sul resto del circuito sono tutti simili, mentre in quel settore è ormai molto diverso. Ma onestamente, il layout è così particolare che mi piace! “

Foto di Alex Farinelli

6th giugno, 2017

