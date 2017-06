Mugello: Festa italiana con Dovizioso, Petrucci, Pasini, Migno e Di Giannantonio

di Alessio Brunori

Mugello Gran Premio d’Italia 2017 – Grand’Italia ieri al Mugello, i nostri piloti ci hanno regalato tre vittorie e sul podio della MotoGP e della Moto3 sono saliti anche Danilo Petrucci e Fabio Di Giannantonio.

Il pubblico presente numerosissimo (164.418 spettatori nei tre giorni, 98.269 nella sola domenica) ha assistito a gare memorabili, iniziando dalla Moto3, vinta da Andrea Migno (suo primo successo in carriera), passando per la Moto2, dove Mattia Pasini è tornato alla vittoria dopo 8 anni (mitico il suo duello con Marco Simoncelli nella classe 250cc nel 2009), per chiudersi con il successo dell’antidivo per eccellenza, Andrea Dovizioso, che ha portato al successo la Ducati nella gara di casa.

Nella Moto3 Fabio di Giannantonio è salito sul secondo gradino del podio dopo una gara eccellente e risoltasi solo sotto al traguardo, mentre nella MotoGP un grandissimo Danilo Petrucci ha portato sul terzo gradino del podio la Ducati GP17 del Pramac Racing; un risultato questo arrivato dopo la penalità in qualifica (direzione gara molto fiscale) e che gli aveva tolto la prima fila.

Valentino Rossi è giunto quarto, dopo che negli ultimi giri è rimasto senza “fiato” a causa della mancanza di allenamento dovuta ad una caduta con la moto da cross mentre si allenava al crossodromo di Cavallara. Un risultato comunque positivo, soprattutto se pensiamo che venerdì mattina non si sapeva ancora se il pesarese sarebbe potuto scendere in pista regolarmente.

Tornando alla Ducati, la domenica di Andrea Dovizioso non era iniziata nel migliore dei modi. Il forlivese si era svegliato dopo una notte passata a vomitare dopo essere stato a cena in un ristorante vicino al circuito. Saltato il Warm Up è però salito in sella alla sua Desmosedici GP17 e l’ha portata al trionfo. “DesmoDovi” sceso dalla sella ha detto: “Vincere nella Top Class al Mugello, un circuito dove non ho mai vinto e con la Ducati, sono senza parole“. Quando gli è stato fatto notare che a vincere erano stati tre anti-divi, lui , Migno e Pasini ha aggiunto: “Migno ci può stare, ma Pasini è uno “figo” (grandi risate, ndr). E’ bello vedere gioire anche persone di altri Team per una tua vittoria. Un qualcosa di inusuale. Questo succede se piaci anche alla gente con cui non lavori. Ho avuto anche il supporto dei tifosi di Valentino e avere questo supporto è una cosa bellissima.”

Grande gioia anche lato Pramac Racing. Danilo Petrucci ha fatto una gara capolavoro e ad un certo punto ha anche pensato alla vittoria. “Ad un certo punto ho pensato di poter vincere, davanti avevo Dovi, l’ho raggiunto quando ha fatto un errorino e pensavo fosse cotto, invece quello cotto ero io!” Il rider ternano ha aggiunto: “E’ stato fantastico, è il più bel giorno della mia vita.”

Poi un ringraziamento a tutti quelli che lo hanno aiutato: “Dedico questo podio innanzitutto a Paolo Campinoti (Team Owner), che sono tre anni che mi da una moto per correre, una Ducati, a Francesco Guidotti, il Team Manager ma che è anche un amico, ad Alberto Vergani, il mio manager e anche il mio dottore Riccardo Ceccarelli che mi ha aiutato e mi sta aiutando ancora. Poi tutti i miei amici, tutti hanno dato il loro contributo.”

Emozionanti come detto anche le gare delle classi Moto3 e Moto2. Nella classe più piccola, Migno ha fatto un capolavoro, portando al successo la KTM, mentre nella Moto2 lacrime di gioia per Pasini, che ha voluto ricordare il suo grande amico, Marco Simoncelli. “Era tanto che sognava una vittoria per dedicarla al Sic” – ha detto il papà Simoncelli.

Una vittoria giunta con un doppio sorpasso alla Casanova-Savelli e all’Arrabbiata 1 da brividi. “Vincere così al Mugello, con due sorpassi impossibili è incredibile!” – ha detto Valentino Rossi.

Tra una settimana c’è la gara di Barcellona, speriamo di non svegliarci da questo stupendo sogno, intanto godiamoci i successi dei nostri piloti.

