MotoGP: Cal Crutchlow, “Mi sentivo bene”

di Roberto Valenti

Un weekend iniziato in maniera molto promettente si conclude con grande insoddisfazione per il pilota LCR Honda Cal Crutchlow, caduto durante l’ultimo giro del Gran Premio d’Italia, nell’iconico Circuito del Mugello. Il britannico aveva alzato le aspettative dopo aver registrato il miglior tempo assoluto durante le prove libere del venerdì, ma è tornado a casa a mani vuote dopo un contatto con Dani Pedrosa. Partito dalla 13° posizione della griglia, il pilota LCR ha combattuto tenacemente in una gara dominata dalle Ducati e dalle Yamaha dei suoi rivali; nonostante alcune piccolo difficoltà con la sua RC213V, Crutchlow sembrava prossimo a concludere la gara in 11° posizione, ma lo spagnolo Pedrosa, con un sorpasso azzardato, ha provocato la caduta di entrambi, a poche curve dalla bandiera a scacchi.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Queste cose succedono. Io e Dani stavamo entrambi avendo alcune difficoltà con le nostre Honda, lui ha provato a migliorare la propria posizione ma il risultato è stato una caduta per entrambi. Era dietro di me e aveva un discreto distacco: non l’ho sentito arrivare, l’ho visto all’improvviso e in una frazione di secondo ero praticamente sopra di lui! Sono dispiaciuto, ero abbastanza contento dell’andamento della gara di oggi: mi sentivo bene e non ho mai spinto oltre il limite. Mi stavo assicurando di riuscire a finire la gara, gestendo attentamente la situazione con la gomma anteriore. Barcellona per noi non sarà un circuito facile, visto anche l’andamento dei test che abbiamo effettuato lì la settimana scorsa, ma faremo del nostro meglio, come sempre”.

5th giugno, 2017

