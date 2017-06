MotoGP: Andrea Iannone, “Triste raccogliere così poco al Mugello”

di Alessio Brunori

GP Italia MotoGP Gara – Il weekend del Mugello di Andrea Iannone non è stato uno di quelli da ricordare. Prima un problema intestinale lo ha fortemente debilitato, poi in qualifica e in gara non ha ottenuto quanto voluto. Su una pista dove con la Ducati ha ottenuto una pole e due podi, ha chiuso decimo. Il feeling con la Suzuki GSX-RR non decolla, a lui la parola.

“Sono soddisfatto della prima parte di gara. Sono stato in grado di recuperare, superare e combattere. Più tardi, quando le prestazioni degli pneumatici sono diminuite, la moto ha cambiato il suo comportamento e ho faticato a gestire la situazione in quel momento – ha detto Andrea Iannone –

Faticavo anche in frenata e non ero veloce in curva; quest’ultimo è uno dei punti di forza della mia GSX-RR, ma quando le gomme calano, la situazione cambia. Questo è qualcosa su cui stiamo lavorando, e la gara ci ha dato informazioni e idee su cui lavorare. E’ triste per me non aver avuto una migliore performance su un circuito come il Mugello, perché sono abituato ad essere molto, molto competitivo qui. In ogni caso stiamo lavorando duramente; abbiamo già alcune idee, e spero che a Barcellona faremo alcuni miglioramenti più importanti.”

Foto: Alex Farinelli

