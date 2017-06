MotoGP: Aleix Espargarò, “Voglio scusarmi con la squadra”

di Roberto Valenti

Quando i giochi erano fatti, con la gara largamente compromessa, Aleix Espargaró e la sua Aprilia si sono tolti lo sfizio di essere i più veloci in pista. Anche più rapidi dei piloti in lotta per la vittoria. Ma il tempo di 1’47.885, staccato a nove giri dalla fine, quinto miglior giro assoluto in gara, rimane solo una consolazione, pur non banale, in una corsa che per Aleix è finita allo spegnersi del semaforo. Alla partenza la RS-GP si è infatti mossa con un anticipo evidentemente ininfluente sulla performance ma sufficiente a esporre Aleix al rischio di penalità che è puntualmente arrivata obbligando lo spagnolo a un ride through (passaggio dalla pit lane) che lo ha relegato lontano dal gruppo e lontanissimo dalla lotta per la top ten nella quale era coinvolto.

Ecco invece le parole di Aleix Espargarò: “E’ davvero un peccato, per la prima volta nella mia carriera ho fatto un jump start e non ci voleva. Voglio innanzitutto chiedere scusa al mio team, questa è una gara particolarmente importante per Aprilia e la RS-GP andava molto bene, le sensazioni erano le migliori di tutta la stagione. Il passo sul 48 basso, dopo il ride through e quindi senza particolari motivazioni e senza il beneficio della scia, dimostra che potevamo lottare per posizioni importanti. Dopo una uscita nella ghiaia qualcosa non funzionava bene nella selezione delle marce quindi sono rientrato ai box. Ancora una volta abbiamo fatto vedere di essere veloci ma torniamo a casa senza punti, ora abbiamo bisogno di tornare stabilmente nelle posizioni che meritiamo”.

Ecco le impressioni di Sam Lowes: “Mi aspettavo di poter fare una gara migliore oggi, perché nei primi 6 giri mi sentivo molto a mio agio: sono riuscito a superare diversi piloti girando subito su buoni tempi, scendendo anche sotto 1’49”. A un certo punto ho iniziato a perdere feeling con l’avantreno e di conseguenza ho faticato a mantenere un buon ritmo. Una situazione che mi ha condizionato fino a fine gara. Peccato perché durante il fine settimana non avevo mai avvertito questo tipo di problemi. Voglio comunque guardare ai vari lati positivi emersi in questo weekend: sono comunque contento di aver portato a termine la corsa e di aver ottenuto un tempo sul giro che di fatto si discosta di un solo secondo rispetto al migliore. Sto imparando molto ad ogni gara e stiamo andando nella direzione giusta”.

