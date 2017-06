MotoGP Mugello, Warm Up: Vinales ancora il più veloce

di Gianluca Rizzo

GP Mugello MotoGP Warm Up – Ultima sessione disponibile per i piloti della MotoGP prima della partenza del Gran Premio d’Italia al Mugello.

Rispetto ai giorni precedenti, cielo velato e temperature molto basse: 21°c l’aria e 29°c l’asfalto.

Dopo la pole di ieri, Maverick Vinales si aggiudica anche il Warm Up. Il pilota Yamaha precede Johann Zarco e Andrea Iannone. Marc Marquez, che chiude quarto, è stato autore di uno spaventoso lungo alla prima curva (la San Donato), senza cadere.

Quarto tempo per Jonas Folger, seguito dal tester Ducati e Wild Card, Michele Pirro, che precede Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia ha provato 2 moto con 2 assetti diversi, su entrambe montate gomme medie.

Completano la top ten le Ducati di Alvaro Bautista e e Danilo Petrucci, con l’Aprilia di Aleix Espargarò nel mezzo. Dodicesimo tempo per Dani Pedrosa, che precede Jorge Lorenzo.

Problemi intestinali per Andrea Dovizioso, gli stessi che avevano colpito Iannone a inizio weekend. Il forlivese è sceso in pista solo per fare la prova di partenza.

Foto di Alex Farinelli

