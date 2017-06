MotoGP Mugello: Valentino Rossi 4° ai piedi del podio “Ad otto giri dalla fine purtroppo avevo finito le energie”

di Giacomo Caliterna

GP Italia MotoGP Gara Yamaha – l’infortunio patito la scorsa settimana purtroppo si è fatto sentire quest’oggi in gara. Valentino Rossi infatti, dopo due terzi di gara passati nelle primissime posizioni, non è stato in grado di sferrare l’attacco finale ed ha chiuso al 4° posto, appena dietro Danilo Petrucci (a 3,5 sec. dal vincitore). A fine gara Valentino ha detto di aver finito le energie a circa 8 giri dalla bandiera a scacchi e di essere quindi dispiaciuto per non aver conquistato il podio davanti ai suoi tifosi. Bellissime poi le parole dedicate ai suoi compatrioti Migno e Pasini che oggi hanno vinto.

“Sono molto dispiaciuto di aver mancato il podio, ma ad otto giri dalla fine purtroppo avevo finito le energie – ha spiegato a fine gara Valentino Rossi – ed ho cominciato a soffrire molto. Guidare queste moto quando non sei al 100% diventa molto difficile; ho provato a stare con Petrucci ma non ero abbastanza forte per attaccarlo. Mi è dispiaciuto moltissimo che un pilota sia salito sul podio al mio posto, ma il fatto che sia stato Petrucci fa meno male, è un mio amico, ha fatto una gara pazzesca e se lo è meritato. Avrei preferito che avesse fregato un altro, però è andata così…”

Oggi è stato comunque un grande giorno per il motociclismo italiano, tre vittorie su tre gare.

“Vedere Migno sul gradino più alto del podio mi ha veramente emozionato, la dedizione e serietà che mette ogni giorno negli allenamenti è quasi commuovente. Ma per il Paso forse ancora di più! Dopo i suoi problemi fisici tutti lo davano per finito, che non ce l’avrebbe mai fatta. Ma poi come ca… ha vinto! È la vittoria che ogni pilota sogna: all’ultimo giro sorpassare Marquez alla Casanova-Savelli e Luthi all’Arrabbiata, non c’è niente più di così. Poi sono contento anche per Dovi”.

Sarai pronto per Barcellona il prossimo weekend?

“Ovviamente avrei preferito una settimana di pausa ma sicuramente ci proveremo, anche perché già oggi la moto ha lavorato bene e sono sempre stato piuttosto veloce. A Barcellona sarà però completamente diverso perché dovremo cercare di farla funzionare con poco grip dato che lì l’asfalto ne ha veramente poco, ma è comunque una pista che mi piace molto”.

