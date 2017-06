MotoGP Mugello, Gara: Incredibile Dovizioso, fa suo il Gp d’Italia. Sul podio Petrucci

di Gianluca Rizzo

GP Mugello MotoGP Gara – E’ Andrea Dovizioso ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Italia al Mugello, tornando alla vittoria dopo Sepang 2016, ultima vittoria della Rossa.

Il primo pilota a vincere con la Ducati al Mugello dopo Stoner. E’ la prima volta nella storia del Motomondiale che un italiano su una moto italiana, vince al Mugello

In seconda posizione Maverick Vinales, seguito da uno straordinario Danilo Petrucci che torna sul podio dopo Silverstone 2015.

Quarto Valentino Rossi, in difficoltà nel finale di gara. Quinta posizione per un redivivo Alvaro Bautista, che precede Marc Mrquez e Johann Zarco. Solo ottavo Jorge Lorenzo, dopo i primi giri in lotta per le prime posizioni.

La wild Card Michele Pirro chiude 9° davanti a Andrea Iannone



Cronaca

Parte benissimo Rossi dalla seconda casella, dietro di lui subito Vinales. Incredibile Lorenzo che dopo la prima curva si mette in terza posizione.

Al secondo giro grazie al supermotore Ducati Lorenzo passa rossi ma arriva lungo, alla curva successiva arriva l’attacco definitivo. Ma prima della fine del giro arriva la risposta di Rossi che torna al comando

Terzo giro le ducati cominciano a dettare legge. Lorenzo si riporta in testa e torna anche Petrux che prende la quinta posizione dietro al Dovi.

A 20 giri dalla fine la gara della MotoGp sembra quella della Moto3, tanti piloti tutti vicini che si sorpassano e contro sorpassano in continuazione.

Il giro successivo lotta con il coltello tra i denti tra Rossi e Dovi per la seconda posizione, davanti Maverick cerca l’allungo.

Continua la lotta tra Dovi e Rossi, in quarta posizione Petrucci staccato di qualche metro.

A 15 giri dalla fine le prime 4 posizioni rimanono invariate. Dietro gli inseguitori faticano a tenere il passo, soprattutto lorenzo che viene passato anche da Bautista. Che poco dopo passa anche Marquez.

A 12 giri dalla fine Lorenzo viene passato da Zarco, arrivando così in nona posizione. Davanti le posizioni rimangono invariate.

A 10 giri dalla fine Arriva l’attacco di Dovizioso si Vinales, il forlivese guadagna la testa della gara.

A 9 giri dalla fine Petrucci passa Rossi conquistando la terza posizione. Il giro successivo il ternano passa anche Vinales.

A 6 giri dalla fine iniziano le difficoltà delle Yamaha, un piccolo rallentamento dovuto probabilmente all’usura dell’anteriore.

A 4 giri dalla fine Vinales passa Petrucci, guadagnando così la seconda posizione. Intanto davanti Dovi si porta a un secondo e 3.

A 2 giri dalla fine il vantaggio di Dovizioso aumenta, dietro è lotta tra Vinales e Petrucci per la seconda piazza. Lo spagnolo però riesce a fare la differenza lanciandosi all’inseguimento di Dovizioso.

Ultimo giro, Vianles non riesce a prendere Dovi, dietro Rossi in ritardo su Petrucci 3°

Andrea Dovizioso si aggiudica la gara, davanti a Maverick Vinales Danilo Petrucci. Rossi 4°

