MotoGP Mugello: Dani Pedrosa, “Mi dispiace aver portato fuori Cal”

di Gianluca Rizzo

Gp Mugello MotoGP Honda HRC Day Gara – Gara da dimenticare per Dani Pedrosa quella del Gran Premio d’Italia al Mugello. Il pilota Hrc è scivolato mentre era in lotta con Cal Crutchlow, ponendo fine anche alla gara dell’inglese.

E’ dall’inizio dell week end che lo spagnolo si lamenta della mancanza di grip, e in gara la situazione è peggiorata. Il poco feeling con la moto anche sul rettilineo gli ha impedito di essere più incisivo, e all’ultimo giro la scivolata.

Uno zero in classifica che costa caro al pilota Hrc, che infatti, perde il secondo posto nella classifica mondiale.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Stiamo lottando per mancanza di grip fin dall’inizio del weekend, e oggi in gara è peggiorato. Non ho avuto grip dall’inizio, né davanti né dietro, e sono stato passato da molti piloti senza possibilità di combattere. La moto era agitata anche sul dritto, e in fondo non riuscivo a gestirla. Era una gara lunga. Alla fine mi sono schiantato nell’ultimo giro, cercando di superare Cal, e l’ho portato fuori. Mi dispiace per questo perché non è buono quando si commette un errore e qualcun altro paga per questo. Fortunatamente, siamo entrambi bene dopo l’incidente, quindi prenderemo questo e attendiamo la prossima gara. Sperando di avere un feeling migliore in Catalunya “.

4th giugno, 2017

Tag:Dani Pedrosa, Gara Gp Italia, Gara Mugello, Gp Italia, Gp17, Honda, Hrc, italiangp, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Mugello, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello, Mugello GP, Mugello MotoGP