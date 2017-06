Moto3 Gara Mugello, prima vittoria di Migno!

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Mugello 2017 – Finalmente è arrivata la vittoria per Andrea Migno che ha saputo gestire l’ultimo giro nonostante il numeroso gruppo di piloti che lo inseguivano.

E’ incontenibile la gioia di Andrea che non riesce a trattenere l’emozione, soprattutto durante l’abbraccio con Valentino Rossi:

“E’ incredibile, non sento nulla e non mi ricordo niente. Il weekend è stato difficile, poi stamattina nel warm up abbiamo cambiato qualcosa. Il tempo sul giro non era così veloce ma sul finale il feeling era buono, abbiamo lavorato molto per l’ultima parte di gara. E’ fantastico vincere davanti al mio pubblico”.

