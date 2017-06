Moto3 Gara Mugello, Di Giannantonio: “Il mio weekend più bello”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Mugello 2017 – Fabio Di Giannantonio conferma un brillante weekend con un secondo posto; per lui è il secondo podio consecutivo dopo Le Mans.

Il pilota del team Del Conca Gresini ha dato tutto per portarsi a casa la vittoria ma ha dovuto accontentarsi di 20 punti che sono molto importanti per il campionato:

“Volevo arrivare secondo all’ultima curva per sfruttare la scia di Migno. Sono entrato abbastanza bene ma lui era velocissimo e non ho potuto superarlo. Non posso lamentarmi perché è stato un weekend fantastico, è il nostro terzo podio, qui al Mugello volevamo essere competitivi. E’ stato il mio weekend più bello”.

4th giugno, 2017

Tag:Del Conca Gresini, Fabio Di Giannantonio, Gp Mugello, Moto3, Motomondiale 2017