Moto2 QP Mugello, Pasini: “Mi sono giocato la pole fino alla fine”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Mugello 2017 – Fantastica qualifica per Mattia Pasini che oggi partirà dalla terza casella in griglia di partenza. Passo in avanti anche per Locatelli.Dopo il primo posto nelle libere, Mattia ha dato tutto per prendersi la pole ma è stato beffato da Franco Morbidelli per soli 8 decimi.

“Sono contento di questo weekend perchè siamo stati davvero veloci. I test della scorsa settimana sono stati d’aiuto perchè ho un buon feeling con la moto. E’ un peccato che non sono riuscito a conquistare la pole ma è sempre bello partire in prima fila al Mugello”.

In quindicesima posizione partirà invece Andrea Locatelli che ha ottenuto il miglior piazzamento in Moto2 ed è molto motivato per fare bene nella gara di casa:

“E’ stata una giornata molto positiva, rispetto alle libere sono riuscito a migliorare. Sono fiducioso per la gara perchè partiamo bene, ci tengo a ringraziare la squadra per l’ottimo lavoro”.

4th giugno, 2017

Tag:Andrea Locatelli, Gp Mugello, Italtrans Racing Team, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017