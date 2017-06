Moto2 Mugello, Gara: Mattia Pasini torna alla vittoria

di Gianluca Rizzo

GP Mugello Moto2 Gara – E’ Mattia Pasini ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Italia al Mugello. Il pilota ItalTrans torna alla vittoria che mancava dal 2009, all’epoca in 250.

Completano il podio Thomas Luthi e Alex Marquz.

Quarto posto per il leader del mondiale Franco Morbidelli. Ilpilota del team Marc VdS precede Miguel Oliveria e Luca Marini.

Caduta per Francesco Bagnaia (Sky Racing team all’ultimo giro mentre occupava la settima posizone. Ne approfitta Dominique Aegerter che precede Simone Corsi e Jorge Navarro. Completa la top ten Brad Binder.

Andrea Locatelli chiude in 16esima posizione.

Incidente al primo giro per Lorenzo Baldassarri

Cronaca

Parte benissimo Morbidelli dalla pole, dietro di lui Pasini passa subito Marquez. Subito dopo si mette al comando della gara passando il Morbido. Prima della fine del giro brutto incidente per Lorenzo Baldassarri, fortunatamente senza conseguenze, ma la moto fuori controllo pone fine anche alla gara di Nakagami.

Il giro successivo Marquez passa Morbidelli, mentre in testa Pasini cerca lo strappo. Buona la partenza di Bagnaia che partito dietro, dopo 2 tornate occupa la nona posizione.

Davanti il gruppetto guidato da Pasini e composto dai 2 piloti Marc VdS e Thomas Luthi scavano un piccolo solco. Alle loro spalle Oliveira, Marini e Corsi.

A 17 giri dalla fine il pilota svizzero fa registrare il nuovo record del circuito, mentre Marquez si porta in testa. Ma non si fa attendere la risposta di Pasini che riguadagna la leadership.

A 15 giri Luthi passa Morbidelli portandosi in scia a Marquez. Alle loro spalle gli inseguitori perdono terreno.

A 13 giri dalla fine le posizioni di testa rimangono invariate, con Morbidelli comincia a perdere terreno. Dietro Oliveira si stacca dagli inseguitori, lasciando il gruppo di italiani composto da: Marini, Corsi e Bagnaia a contendersi la sesta posizione.

Il giro successivo caduta per Manzi mentre occupava la ventesima posizione, davanti di si accende la lotta per il secondo posto tra Luthi e Marquez. Dietro Bagnaia si porta in sesta posizione lanciandosi all’inseguimento di Oliveira.

A 10 giri dalla fine posizioni invariate davanti, dietro Bagnaia sbaglia e perde la sesta posizione a vantaggio di Marini e Corsi.

A 7 giri dalla fine arriva l’attacco al comando della gara, ma Pasini non molla e rimane al comando. Dietro Morbidelli accusa un ritardo di circa un secondo. Al giro successivo arriva l’attacco a Pasini, Marquez si mette al comando, ma il riminese non ha la minima intenzione di mollare.

A 5 giri dalla fine è battaglia aperta per la vittoria con Marquez al comando, seguito da Pasini e Luthi ma gli inseguitori non gli danno tregua.

A 2 giri dalla fine Pasini si mette al comando, ma Marquez rimane lì.

All’ultimo giro staccata capolavoro di Luthi che guadagna due posizioni. Ma Pasini non ci sta e con il coltello tra i denti si riprende il comando. Nel frattempo dietro cade Francesco Bagnaia.

E’ Mattia Pasini ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Italia al Mugello, davanti a Thomas Luthi e Alex Marquez

4th giugno, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Gp Italia, Gp Italia Moto2, Gp Italia Moto2 Gara, Gp Mugello, Gp Mugello Moto2, Gp Mugello Moto2 Gara, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Italia GARA, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Mugello GARA, Remy Gardner, Sandro Cortese, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge