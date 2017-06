Moto2 Gara Mugello, sesto Marini, Baldassarri out

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Mugello 2017 – Sensazioni diverse all’interno del Forward Racing Team con Luca Marini protagonista di una bella gara conclusa al sesto tempo e Lorenzo Baldassarri protagonista di una caduta dopo un contatto.

Dopo un ottimo start, Luca si è portato subito nella top cinque ed ha battagliato fino alla fine, nonostante il dolore alla spalla concludendo in sesta posizione:

“E’ stata la gara più difficile di sempre perchè non ero a posto con la spalla ma ero comunque motivato, ho stretto i denti per portare a casa un buon risultato. Sono davvero contento del lavoro fatto, andare forte su questa pista è bello perchè ci sono tutti i tifosi a sostenerti, vedere le tribune piene da una grossa carica”.

Mentre stava lottando per la quarta posizione, Lorenzo ha commesso un errore che ha coinvolto anche Taka Nakagami:

“Mi dispiace moltissimo. Mi sentivo bene con la moto e penso che sarei riuscito a seguire il gruppo di testa fino alla fine. Purtroppo ho commesso un errore poco prima dell’ultima curva, ho scalato una marcia in più e quando ho lasciato la frizione, il freno motore è stato così forte da farmi perdere il controllo della moto. Chiedo scusa a Taka perchè per colpa mia ha terminato la sua gara. Mi dispiace anche per la squadra e gli sponsor, ci tenevo a fare bene ma per fortuna domenica si corre già a Barcellona”.

